Juventus-Malmo, promossi e bocciati | Il gol salva Kean

Juventus-Malmo, promossi e bocciati

La Juve vince e si gode il primato nel girone, buona prestazione per De Winter, lanciato nella mischia da Allegri. Gara non esaltante per Kean, il gol regala all’azzurro la sufficienza.

LE PAGELLE di Juventus-Malmo

Perin 6,5 Normale amministrazione, dimostra sicurezza e il reparto ne trae beneficio

De Winter 7 Promosso a pieni voti, lanciato da Allegri si fa trovare pronto. Complimenti al ragazzo

Bonucci 6.5 Vero leader difensivo, sempre presente ed impeccabile, annienta gli attaccanti ospiti.

Rugani 6 Bene, risponde presente e disputa una partita di livello. Promosso a pieni voti.

Bernardeschi 7 Ancora un assist decisivo, spesso si parla di una sua possibile cessione, ma il ragazzo non si distrae e risulta sempre decisivo

Bentancur 6 Fa il compitino, provato anche in un ruolo nuovo conquista la sufficienza

Arthur 6.5 Promosso, radiomercato parla di una sua possibile cessione. Non si scompone e si conferma giocatore di esperienza

Rabiot 6 Sufficienza, niente di più. Sicuramente non la sua migliore partita.

Alex Sandro 6.5 Gara da brasiliano, da fluidificante più che da terzino.

Dybala 6 Prova senza fortuna giocate ad effetto. Sufficienza per l’argentino. Deve ritrovare il ritmo partita.

Kean 6 Non una super prestazione, il gol salva la gara. 6 senza lode.

Allegri 6.5 Scelte indovinate, partita amministrata al meglio e primato del girone.