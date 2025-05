Il mercato degli allenatori si muove velocemente in queste settimane e ogni società prova ad agganciare il migliore per gestire la squadra nella prossima stagione. Gian Piero Gasperini sembrava vicino alla Roma, mentre Antonio Conte verso la Juventus. Ma tutto è cambiato in un solo giorno: Gasperini è sfumato per il fair-play giallorosso, Conte è stato confermato a Napoli e Allegri è il nuovo tecnico del Milan. Juve in emergenza.

Juventus, la Roma non può ingaggiare Gasp, a Torino ci riprovano

La Juve dovrà lavorare per capire chi sarà l’allenatore della squadra dopo il Mondiale per Club, al momento alla guida tecnica della Vecchia Signora c’è Igor Tudor che rimane almeno sino al Mondiale, ma che potrebbe dover lasciare il posto all’ormai ex allenatore dell’Atalanta in vista della prossima stagione. La strada per trovare un nuovo tecnico porta a un tentativo per Gian Piero Gasperini, pronto a lasciare l’Atalanta dopo nove anni. Il tecnico ex Inter e Genoa è molto vicino alla Roma, nelle scorse ore ha incontrato il ds giallorosso Ghisolfi. Ma l’inserimento della Juventus potrebbe cambiare la situazione.