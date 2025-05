Finisce in parità tra Cremonese e Spezia. Al Picco si deciderà tutto

Finisce in parità tra Cremonese e Spezia

Finisce 0-0 il primo atto della finale playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia, partita con poche emozioni con lo Spezia che ha impostato la partita più sulla difensiva. La Cremonese ha creato due grosse chance per segnare, nel primo tempo con Collocolo, ma Bandinelli salva in scivolata, nella ripresa il match point lo ha Johnsen, ma il suo tiro incredibilmente finisce di poco alto da ottima posizione. Nel primo tempo da segnalare una rete annullata ad Aurelio per un tocco di braccio.

Il tabellino

CREMONESE-SPEZIA 0-0

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Ceccherini, Antov; Barbieri (75′ Zanimacchia), Collocolo, Castagnetti (36′ Gelli), Vandeputte (57′ De Luca), Azzi (75′ Pickel); Johnsen, Vazquez (75′ Valoti).

A disp.: Drago, Tånnander, Majer, Moretti, Bonazzoli, Nasti.

All.: Giovanni Stroppa

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Cassata (84′ Falcinelli), Nagy, Bandinelli (69′ S. Esposito), Aurelio (84′ Reca); Di Serio (69′ Kouda), P. Esposito.

A disp.: Chichizola, Ferrer, Lapadula, Colak, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata.

All.: Luca D’Angelo