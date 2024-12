Juventus-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla

Juventus-Manchester City, la gara andrà in onda su Amazon

In una gara complicata visti i tanti infortuni e un periodo di forma non brillantissimo, si affrontano all’Allianz Stadium Juventus e Manchester City. I bianconeri, che ritrovano Vlahovic, cercano la grande prestazione per rialzarsi ancora una volta.

Juventus-Manchester City, le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

Manchester City (4-1-4-1): Ortega; Walker, Dias, Gvardiol, Lewis; Gundogan; Savinho, De Bruyne, Silva, Nunes; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.