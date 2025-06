Juventus, mercato bollente: Comolli lavora per Sancho e David

La Juventus lavora senza sosta al mercato. Comolli ha intenzione di regalare a Tudor la rosa ideale per affrontare le numerose sfide della prossima stagione. Tra i vari reparti in allestimento, quello offensivo è il principale da mettere a posto e, al momento, Jadon Sancho e Jonathan David gli obiettivi principali per rinforzarsi.

Juventus, David e Sancho nel mirino

Jadon Sancho, esterno offensivo in uscita dal Manchester United, non è un nuovo obiettivo, ma giocatore di vecchia data puntato dalla Vecchia Signora. L’attaccante piace anche al Napoli, che ha puntato il giocatore, ma la Juventus spera di portarsi avanti trovando con i Red Devils l’accordo per un prestito con diritto di riscatto o con obbligo condizionato alle prestazioni del giocatore che guadagna 15 milioni di euro a stagione, una cifra troppo alta per la Juventus.

Mentre Sancho continua ad essere un sogno, sembra essere più concreta la possibilità di vedere alla Continassa l’attaccante canadese Jonathan David. L’attaccante tra pochi giorni sarà ufficialmente svincolato dopo la scadenza del contratto con i francesi del Lille. La Juventus sta lavorando alla trattativa con i francesi già da un po’, le offerte sono state già formulate. I bianconeri hanno offerto un contratto pluriennale con ingaggio da 6 milioni più bonus a stagione. Resta da superare l’ostacolo relativo a bonus alla firma e alle commissioni degli agenti.