Juventus – Milan, le ultimissime sulle formazioni

Si rivede Cambiaso dal 1′ in casa Juventus, nonostante le voci, ormai continue, su un possibile passaggio al Manchester City. Difesa affidata a Gatti e Kalulu. Confermato McKennie sulla fascia apposta. In mezzo al campo Thuram e Locatelli. In avanti ancora Nico González, in ballottaggio con il recuperato Vlahovic, supportato sulla trequarti da Yildiz, Koopmeiners e Mbangula. Convocato il neo acquisto Alberto Costa.

Rossoneri con Tomori e Gabbia al centro della difesa, con Emerson Royal e Theo Hernández sulle fasce. Centrocampo con Bennacer e Fofana. In attacco Abraham, sostenuto da Musah, Reijnders e Leão sulla trequarti.

Juventus – Milan, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico González. All. Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leão; Abraham. All. Conceição.