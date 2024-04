Il centravanti polacco classe 1994, Arkadiusz Milik potrebbe lasciare definitivamente la Juventus a giugno.

Juventus, Milik sempre più vicino all’addio

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i bianconeri non dovranno chiedere un prezzo elevato per l’ex giocatore del Napoli, in quanto hanno bisogno solo di 4,2 milioni di euro per evitare una minusvalenza. Per questa cifra, Giuntoli non avrà problemi a vendere Milik e a rinforzare la rosa acquistando un altro vice Vlahovic.