Partita dal sapore diverso per l'attaccante serbo quella contro la sua ex squadra: ecco cosa ha pubblicato sui social qualche ora fa. Dusan pensava alla Fiorentina o al momento difficile sul campo?

Quella contro la Fiorentina sarà sempre una partita dal sapore diverso per Dusan Vlahovic. L’attaccante, conosciuto da tutti proprio quando è esploso con la maglia dei Viola, passato poi in bianconero, ha avuto non poche difficoltà con la tifoseria toscana.

Vlahovic, duro lo sfogo sui social

L’attaccante serbo è stato uno dei protagonisti contro Juve-Fiorentina, purtroppo, nonostante di gol ne abbia segnai due, allo Stadium, entrambi sono stati annullati per fuorigioco. Al triplice fischio finale è stata una bella e importante serata per i bianconeri: vittoria e tre punti. La Juventus è tornata a vincere in campionato, ha mantenuto la posizione in classifica, ma per l’attaccante non è stato piacevole quanto vissuto.

A quanto pare quella tra Juve e Fiorentina è stata una gara un po’ frustrante per l’attaccante, che si è sfogato sui social. Dusan, nelle sue storie Instagram, ha ripubblicato un post di un giocatore di football americano dei Baltimore Ravens, Odell Beckham Jr.: “Immagina quante persone ti odiano perché non hanno mai sentito la tua versione della storia”. Non c’è certezza sull’entità del post, non è chiaro a cosa si riferisse Vlahovic, ma si può ipotizzare una risposta alle pesanti critiche ricevute dopo il suo rocambolesco addio alla Fiorentina nel gennaio 2022.