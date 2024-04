La Juventus non perde tempo, l’interesse per Felipe Anderson è alto e, prima che qualche diretta concorrente possa beffarli, i bianconeri si sono portati avanti. La società torinese ha fatto la sua offerta al giocatore.

Juventus e Felipe Anderson mai stati così vicini

Juventus e Felipe Anderson non sono mai stati così vicini. Stando alle indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano, i bianconeri hanno da poco formalizzato l’offerta d’ingaggio per il brasiliano in scadenza con la Lazio. Il contratto del 30enne con la Lazio scade il prossimo 30 giugno, al momento non c’è accordo con l’attuale società, quindi la Juve ha ben pensato di provarci.

Secondo le dichiarazioni del giornalista, restano solo alcuni dettagli da concordare, ma l’accordo definitivo sembra ormai vicino. Se l’affare andasse in porto l’ex West Ham sarebbe il primo colpo della Juve per la stagione 2024/25. Il brasiliano è nel mirino della Vecchia Signora già da qualche mese, ma piace già da anni.

Il quasi 31enne ha giocato nella Lazio già dal 2013-2018, per poi tornare nell’era di Sarri, diventando uno dei giocatori più impiegati dal tecnico napoletano. In biancoceleste nel 2021, ha collezionato 48 presenze e 7 reti il primo anno, 50 presenze e 12 reti il secondo. Quest’anno è a quota 43 presenze, ha messo a referto solo 3 gol, ma ha fornito 6 assist tra tutte le competizioni. Un esterno d’attacco puro come lui potrebbe portare qualità e intensità al modulo preferito e più utilizzato da Max Allegri nelle ultime tre stagioni