Archiviato il ko contro la Roma nel derby dello scorso sabato, quando i biancocelesti si sono arresi 1-0 (Mancini), la testa è già al prossimo match, quello contro la Salernitana. Contro i campani c’è qualche diffidato che potrebbe saltare, poi, la gara successiva, quella contro il Genoa.

Lazio, diffidati contro la Salernitana: solo un giocatore, Pedro

La formazione guidata da Igor Tudor tornerà in campo già venerdì 12 aprile alle 20:45 per affrontare la Salernitana di Colantuono nella trentaduesima giornata di Serie A. Dalla gara contro i giallorossi è emerso un nuovo diffidato in casa biancoceleste, che con un altro cartellino giallo sarà costretto a saltare il prossimo appuntamento di campionato, quello previsto contro il Genoa nella 33^a di Serie A. Si tratta di Pedro, che in una delle tante battaglie di sabato pomeriggio all’Olimpico, ha ricevuto la sua quarta ammonizione della stagione entrando in diffida.

Fortunatamente, per il tecnico biancoceleste, lo spagnolo è l’unico della lista, il quale dovrà fare più attenzione per non lasciare da soli i suoi compagni al Ferraris. Tudor deve già fare i conti con le assenze dei giocatori infortunati: Immobile, Zaccagni, Romagnoli e Provedel.