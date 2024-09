Juventus, minimo due settimane di stop per Conceicao | Domani gli esami strumentali

Ecco le prime indiscrezioni sull’infortunio di Francisco Conceicão: secondo Gazzetta.it l’esterno portoghese ha rimediato un problema muscolare durante l’allenamento di oggi alla Continassa e solo domani si saprà di più con le certezze che solo la scienza può dare.

Domani gli esami strumentali per Conceicao | Salterà sicuramente Empoli-Juventus

L’esterno portoghese sarà sottoposto ad accertamenti domani al JMedical, ma dalle prime valutazioni sembra difficile che possa recuperare per Empoli-Juventus, alla ripresa dopo la sosta, e pare che sia a rischio anche il debutto in Champions con il PSV. Da valutare il rientro in vista del big match contro il Napoli di Conte, in programma il 21 o il 22 settembre.