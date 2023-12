La 15ª giornata di Serie A si apre con il big match dello Stadium con la Juventus che proverà a battere il Napoli per restare sulla scia dell’Inter. Allegri sceglie Danilo al fianco di Gatti e Bremer mentre a centrocampo rientra dal primo minuto Locatelli. Dopo Monza viene riproposta la coppia Chiesa-Vlahovic per fare male alla difesa partenopea. Mazzarri schiera i titolarissimi con Natan a sinistra e Zielinski che parte dall’inizio dopo aver cominciato dalla panchina contro l’Inter. In attacco il tridente composta da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri