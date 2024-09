Juventus, nel mirino Jonathan David | Giuntoli lavora per l’acquisto a parametro zero

Negli ultimi giorni, o forse nelle ultime settimane, la posizione di Vlahovic all’interno della Juventus è in forte discussione. Un po’ per l’ingaggio altissimo del serbo, un po’ per le prestazioni a dir poco opache, l’ambiente ha iniziato a mormorare su di lui e la società, nella persona di Giuntoli, ha ricominciato a lavorare sull’attacco. E il nome è sempre lo stesso, già da quest’estate, quello di Jonathan David, centravanti della nazionale canadese legato al Lille da un contratto in scadenza il prossimo giugno. Il dirigente bianconero ha avuto i primi approcci per capire margini e costi di una operazione da definire senza esborso del cartellino.

Vlahovic come Chiesa? Senza il rinnovo potrebbe finire fuori rosa

Nonostante questo, l’ingaggio di David non avverrà di certo senza un esborso economico importante. Infatti, già la scorsa estate il procuratore chiedeva una cifra alta di commissione, e quest’anno, non dovendo il club acquirente pagare il cartellino, la cifra dovrebbe essere superiore ai 5 milioni della scorsa estate. Richieste comunque abbordabili per club come la Juventus, anche se in questo caso molto dipenderà dal rendimento di Vlahovic e dalla trattativa col serbo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Se su entrambi i fronti non arriveranno le risposte giuste, ecco che l’ex Fiorentina a fine stagione potrebbe ritrovarsi fuori dal progetto Juve. Un po’ come accaduto questa estate a Federico Chiesa.