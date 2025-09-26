Juventus, nulla da fare per Vlahovic: non bastano i gol, via a gennaio

A quanto pare non basta segnare gol, serve anche altro per conquistare un posto alla Juventus. Questa è l’amara sorte di Dusan Vlahovic. La società è intenta a vendere l’attaccante serbo già a gennaio.

Juventus, Vlahovic verso la Premier League

L’obiettivo non è vendere a prezzi esorbitanti, ma riuscire a ricavare qualcosa prima che il contratto scada il 30 giugno prossimo e Vlahovic possa liberarsi a zero. La Juventus non vuole restare a mani vuote. Durante il mercato estivo non è stata mai trovata una soluzione. Non si può pensare ad un rinnovo, le cifre richieste dal giocatore sono elevate, la Juve deve contenere i costi e Vlahovic è un macigno sulle casse della Vecchia Signora.

Anche se Dusan è rimasto in estate, è destinato a essere rimesso sul mercato nella finestra invernale. Chelsea e Manchester United sarebbero sempre alla finestra e pronte a investire per evitare lo scatenarsi di un’asta alla scadenza naturale del contratto (fine giugno 2026).