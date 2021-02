Paratici ci riprova. Dopo l'insuccesso dei mesi scorsi, la Juventus prova a portare via dal Sassuolo Manuel Locatelli. Ma sul centrocampista non ci sono soltanto i bianconeri, spunta anche il City.

Juventus, obiettivo Locatelli

Manuel Locatelli sempre più decisivo e sotto i riflettori nel Sassuolo. L’ex giocatore del Milan sembra pronto per fare il salto di qualità, a confermarlo anche l’interesse che molte squadre europee abbiano puntato gli occhi sul giocatore del Sassuolo. In Italia è la Juventus a voler portare via il centrocampista dai neroverdi.

Locatelli, non solo la Juventus

Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e del Milan, classe 1998, Locatelli è diventato un giocatore essenziale per De Zerbi e il Sassuolo. Portarlo via dalla società di Carlo Rossi sarà difficle, ma la Juventus sembra avere le idee chiare con Paratici che sta studiando il colpo da mettere a segno con la giusta offerta. Non è una novità l’obiettivo Locatelli per i bianconeri, sono mesi che ci provano. Ma Manuel Locatelli piace molto anche ad uno dei club inglesi più importanti: il Manchester City che, questa estate metterà a segno una lunga serie di colpi di mercato per rivoluzionare e rinforzare la propria rosa. Pep Guardiola ha avuto il via libera dalla società per fare acquisti importanti e, considerando il valore del giovane della Nazionale italiana, intorno ai 35 milioni di euro, il City potrebbe riuscire a soffiare il giocatore alla Juve.