Juventus, Paratici prima del match contro il Napoli

Fabio Paratici, presente all’Allianz Stadium, rilascia dichiarazioni a Sky Sport prima del match Juventus-Napoli. La famoso gara, tanto discussa e chiacchierata, finalmente viene recuperata a Torino. Il dirigente bianconero parla prima del fischio d’inizio della posizione del tecnico Pirlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Juventus, Paratici: “Ritorno di Allegri? Non ci abbiamo pensato”

Le parole di Fabio Paratici: “Avrebbe dovuto giocare Buffon già con il Torino perché Szczesny veniva da tante partite consecutive. Ieri Pirlo dopo la conferenza ha parlato con lui e di comune accordo hanno deciso il turno di riposo. Il valore di questa partita? Ne mancano dieci e sono tutte importanti. Le partite vanno verso la fine e hanno sempre maggior peso“. Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport prima della delicata partita di Serie A tra Juventus e Napoli, gara che si doveva disputare il 4 ottobre e che dopo tante diatribe è stata rinviata ad oggi, 7 aprile.

Il dirigente bianconero ha spiegato, sul futuro di Pirlo: “Futuro Pirlo? Da undici anni siamo abituati alle pressioni, sia quando vinciamo i titoli sia quando le cose non vanno come al solito. Prima Andrea aveva responsabilità da giocatore e le ha sempre gestite con carattere e capacità. Juve fuori dalle prime quattro? Pensiamo positivo e a fare il nostro campionato, cerchiamo di portare a casa i tre punti. Non ci pensiamo, è una non ipotesi. Ritorno di Allegri? In questo momento pensiamo a lavorare e fare meglio possibile. Non c’è nessun ragionamento che va al di là delle partite e di una fase tecnica. Il resto lascia il tempo che trova”.