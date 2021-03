De Ligt intervistato dal Telegraph

Matthijs De Ligt è uno tra i migliori giocatori della Juventus. Il difensore centrale ex Ajax è entrato nel mirino di tutte le big d’Europa, ma la Juve non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. Stessa idea del giocatore, inserito bene nel gruppo, dove ammira tantissimo big come Buffon e Cristiano Ronaldo.

De Ligt, lodi a Buffon e Ronaldo

Intervistato dal quotidiano inglese The Telegraph, De Ligt ha parlato della sua attuale esperienza con la maglia bianconera: “Se riesci a difendere in Italia puoi farlo ovunque“. Matthijs De Ligt ha scelto di venire a giocare in Serie A, soprattutto alla Juventus, per diventare uno dei migliori: “La Juve? Ho messo a confronto pro e contro e alla fine ho scelto. In ogni partita devo dimostrare di essere all’altezza. Sono dove voglio essere, dove posso imparare di più. Ci sono giocatori di esperienza come Chiellini e Bonucci, ma anche Buffon e Ronaldo”, L’olandese, che in questo campionato ha collezionato quattordici presenze, ha saltato le ultime gare per un lieve infortunio, ma questa sera è già pronto a tornare in campo e lottare con i suoi compagni alla conquista dei quarti di finale di Champions League contro il Porto. Due giocatori importanti per la sua esperienza e formazione; Buffon e Ronaldo: “Guardo cosa fa Cristiano, come si tiene in forma. Gli chiedo consigli, è un esempio da seguire“. – Su Buffon – “Potrebbe essere mio padre. È divertente perché il modo in cui si comporta non è quello di di uno che ha il doppio dei miei anni: è la sua forza, il perché gioca ancora. Ha la testa di un ventinovenne“.