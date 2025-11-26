La Juventus, nonostante il nuovo cambio di allenatore, da 3 settimane è stata affittata a Luciano Spalletti, non funziona come dovrebbe. Le lacune sono soprattutto a centrocampo e la società starebbe lavorando proprio a questo. Tra i vari nomi associati alla Vecchia Signora sul mercato, spunta un talentuoso 20enne ungherese.

Juventus, Toth per il centrocampo

È spuntato un nuovo nome per il centrocampo della Juve: lo staff della Continassa segue Alex Toth, centrocampista centrale del Ferencváros, classe 2005 che sta brillando nelle ultime settimane con la sua squadra. Il giocatore ha già messo a segno due gol e servito 5 assist in 19 presenze.

Sul giovanissimo talento ungherese, non si è inserita in corsa solo la società bianconera, ci sono anche due grandi della Bundesliga: Bayer Leverkusen e Lipsia, due società molto note per la qualità di fucine di talenti. In corsa ci sarebbe anche il Bayern Monaco. Non è escluso che possano inserirsi, nell’immediato futuro, anche altre società. La Juve potrebbe approfittare del giocatore che porterebbe la ricercata qualità a centrocampo. inserire più qualità a centrocampo, con uno sguardo anche al futuro considerando l’età del giocatore.