Una stagione da dimenticare per Arek Milik. L’attaccante della Juventus potrebbe finire la stagione senza presenze all’attivo. Nei giorni scorsi è stato al J Medical, la situazione non è delle migliori per l’ex giocatore del Napoli. Per lui nuovo stop che gli impedirà ancora di essere a disposizione della squadra.

Juventus, nuovi guai per Milik

L’attaccante polacco si è fermato lo scorso mese di giugno a causa di un infortunio al menisco mediale del ginocchio sinistro. A gennaio poi un problema al polpaccio ha fatto slittare il suo rientro che ora rischia nuovamente di saltare. Milik è tornato al J Medical, ma si è fermato nuovamente durante il suo recupero in patria. Non si tratterebbe di un nuovo problema al ginocchio sinistro, ma di un fastidio di natura muscolare che rischia di fargli chiudere la stagione senza presenze.

Milik ha un contratto che lo lega alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2026, tuttavia i problemi fisici potrebbero spingere la società a cederlo già in estate.