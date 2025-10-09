il talento del turco non è passato inosservato e il Chelsea è pronto a dare l'assalto alla Juve e a provare a strapparglielo via.

La Juventus dovrà fare molta attenzione a non perdere Yildiz, ma la questione è seria e per niente semplice. Il rischio di perdere il turco è sicuramente qualcosa che potrebbe realizzarsi tra non molto tempo.

Juventus, pericolo inglese per Yildiz: il Chelsea ci prova

La società della Vecchia Signora e il talentuoso turco sono d’accordo per prolungare l’attuale contratto fino al 2030, ma ad oggi non è stato fatto nessun passo concreto. Al momento la trattativa sembra non decollare e qualche squadra potrebbe convincere il giocatore ad andar via. In pole ci sarebbe il Chelsea.

Gli inglesi potrebbero rispondere ampiamente alle richieste dell’entourage del gioiellino turco. Attualmente Yildiz guadagna un milione e mezzo più bonus a stagione, vale a dire meno di tutti i titolari della Juve di oggi. A quanto pare il suo agente avrebbe chiesto un contratto con un ingaggio attorno ai 6 milioni, cifra considerata adatta. La Juventus se non dovesse riuscire a trovare una strada giusta, il Chelsea è pronto a dare l’assalto al giocatore e a provare a strapparlo alla Juve.