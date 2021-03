Juventus, Pirlo confermato da Paratici: niente paura per il tecnico

Juventus, Andrea Pirlo resta a Torino

La Juventus, nonostante il nuovo flop, quello in campionato contro il Benevento, non mette in discussione il suo allenatore. La dirigenza bianconera conferma piena fiducia nel lavoro di Andrea Pirlo. Dopo l’uscita dalla Champions League e un campionato traballante, i bianconeri continuano con le stesse idee. A confermare tutto è il ds Fabio Paratici.

Juventus, Paratici: “La transazione non esiste”

Al termine della gara Juventus-Benevento, Fabio Paratici analizza la pesante sconfitta ai microfoni di Sky Sport: “Si può star qui tre giorni cercando di capire il motivo per il quale abbiamo giocato questa partita. Ci sarebbero tanti aspetti da analizzare ma questo lo faremo in queste due settimane. Ci sarà tempo per pensare a tutte le cose, resta il fatto che la prova non è stata alla nostra altezza. Non è stata una partita imprevista, la mia presenza qui è per sottolineare il fatto che in questi anni abbiamo dato gioie ai tifosi ma oggi diamo un’amarezza. Abbiamo giocato una brutta gara. Il campionato va avanti, dobbiamo mettere giù la testa, capire gli errori e migliorare”. La Juventus deve imparare dai propri errori e migliorare, soprattutto senza cambi di idee o di allenatore, Paratici afferma: “Abbiamo una programmazione, non è una partita che sposta le nostre idee. Andiamo avanti per la nostra strada, sia per i giocatori che per l’allenatore. La linea continua, siamo molti contenti di quello che stiamo facendo, che abbiamo fatto e continueremo su questa strada. Noi non eravamo insoddisfatti degli allenatori precedenti. Ci sono state motivazioni differenti per cui abbiamo cambiato, questo è quanto. Non è una vittoria o una sconfitta a determinare la linea di un club. Quando hai le idee chiare di dove vuoi arrivare devi seguire la linea. Si vedrà alla fine se sarà corretta. La parola transizione alla Juventus non esiste: gioca tutte le competizioni per vincere sempre, alcune stagioni vanno meglio, altre peggio, ma la transizione non esiste“.