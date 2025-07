In questo momento la Juventus è concentrata sulla grande sfida contro il Real Madrid al Mondiale per Club, ma gli addetti ai lavori sono concentratati anche sul mercato che entra nel vivo da oggi, 1 luglio, in quanto aprirà ufficialmente.

Juventus, pressing finale per Osimhen

In particolare il club bianconero ha nell’attacco la priorità e oltre alla trattativa per Jonathan David, la Vecchia Signora fa sul serio per Victor Osimhen, centravanti di proprietà del Napoli ma ormai fuori dal club partenopeo e reduce dalla stagione in prestito al Galatasaray. Si sono intensificati nelle ultime ore i contatti tra l’attaccante nigeriano e il club bianconero, che conta di incassare un sì definitivo al trasferimento. Dopodiché potrà partire la trattativa col Napoli, che chiede una cifra molto vicina, se non superiore, alla clausola rescissoria da 75 milioni di euro valida solamente per l’estero.