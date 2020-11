Il giocatore portoghese è uscito zoppicando dal campo al 31esimo del secondo tempo con la sfida contro Lazio

Nella sfida tra Lazio-Juve, finita con un pareggio 1-1, abbiamo assistito ad uno scenario che non eravamo quasi mai stati abituati a vedere prima: CR7 che abbandona il campo prima della fine della partita.

Tutto è successo quando durante uno scontro di gioco con Luis Alberto, il portoghese ha avuto la peggio opponendosi al tiro dello spagnolo. L’arbitro Massa ha ritenuto regolare la contesa del pallone tra i due, ma Ronaldo è rimasto a terra qualche istante, poi rialzandosi Pirlo ha subito deciso di dargli riposo, e al 76′ infatti Cristiano Ronaldo ha lasciato il posto zoppicante a Paulo Dybala.

Lo staff medico juventino ha immediatamente applicato il ghiaccio sulla caviglia del calciatore. Subito dopo la caduta, il pallone d’oro ha avuto come la sensazione che la caviglia si fosse girata in modo innaturale, ma dai primi riscontri, però, si dovrebbe trattare soltanto di una contusione. Dal team bianconero e, soprattutto, da quello portoghese vi è comunque ottimismo sulla situazione fisica del giocatore. Nelle prossime ore CR7 andrà comunque regolarmente in nazionale per rispondere alla convocazione del ct Fernando Santos, lì verrà visitato e valuteranno se tenerlo in ritiro o rimandarlo a Torino.

Un caso, ma dal momento dell’uscita in campo di CR7, la Juve è scesa un po’ di tono, e l’allenatore bianconera ha risposto così al post partita: «Ronaldo è un giocatore fondamentale, non solo per noi, ma per tutte le squadre dove ha giocato. Purtroppo ha avuto un problema alla caviglia, è stato costretto a uscire, però anche chi è entrato ha fatto bene. Siamo mancati nel tenere la palla, nel gestire certi tipi di giocate ma nel complesso siamo soddisfatti»