Stoichkov: “Non intervisterò mai Cristiano Ronaldo. Parlo con i migliori”

In un’intervista rilasciata al Mundo Deportivo l’ex giocatore del Parma ha parlato del giocatore della Juventus: “Ho fatto così tante interviste che potrei riempire diversi DVD, ma non intervisterò mai Cristiano Ronaldo. Nelle mie interviste parlo di calcio, non cerco titoli facili. Cerco annedoti, insegnamenti…E con i migliori”.

Poi, ha aggiunto: “Quando ho parlato con Messi, ad esempio, sentivo che ci capivamo in tutto e per tutto perché abbiamo vissuto le stesse situazioni, il Pallone d’Oro, l’essere un calciatore d’élite. Non ci sarà un altro come lui”.