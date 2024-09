Juventus, prove di rinnovo per Vlahovic?

La Juventus sta valutando la possibilità di prolungare il contratto di Dusan Vlahovic di uno o due anni oltre la scadenza attualmente fissata nel 2026. Inoltre, uno dei fattori che subirà aggiustamenti significativi sarà senza dubbio lo stipendio del serbo.

Juventus, il punto sul rinnovo di Vlahovic

Il numero 9 della Juventus guadagna 10,5 milioni di euro e la prossima stagione salirà a 12 milioni. Numeri insostenibili per la politica che la Vecchia Signora ha deciso di attuare. Di conseguenza, la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore terranno degli incontri preliminari per ridiscutere i termini dell’accordo in essere. Uno dei prolungamenti contrattuali più complicati della Juventus dovrebbe essere argomento di discussione tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. “La Gazzetta dello Sport” sottolinea che questi mesi saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivo, che si baserà su una duplice strategia: aumentare i bonus e spalmare su più anni alcuni indicatori variabili.