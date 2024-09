Toni: “Pochi attaccanti come Vlahovic, arriverà a 30 gol. E Yildiz sarà molto prezioso”

Intervistato da Gazzetta, l’ex attaccante di Roma, Juventus, e Fiorentina, Luca Toni, ha parlato della lotta scudetto e della squadra di Thiago Motta, che con il suo gioco potrebbe far fare il salto di qualità a Dusan Vlahovic: “Juve, che mercato: sfiderà l’Inter per lo scudetto. Vlahovic ama la maglia della Juve e non vedo tanti attaccanti con le sue potenzialità in giro: se continua a far bene, io ci punterei anche per il futuro.Motta coinvolge molto il centravanti nel gioco e questo aspetto può solo fare bene a Dusan, che ha la possibilità di completarsi. La Juventus giocherà tante partite partecipando a cinque competizioni: sì, sono convinto che Dusan possa anche arrivare a quota 30 gol. Koopmeiners e Vlahovic possono fare uno la fortuna dell’altro, anche in zona gol. Le imbucate dell’olandese saranno fondamentali per Dusan. Ma sono convinto che i movimenti del serbo libereranno spazi importanti per Koop, velenosissimo quando prende la mira”.

Toni: “Inter più forte ma occhio alla Juventus”

E poi ancora: “Sarà prezioso anche Yildiz, che può diventare la rivelazione della Juve. Giuntoli è stato il re del mercato, negli ultimi giorni di trattative ha completato e alzato il livello della rosa. Adesso toccherà a Thiago Motta plasmare la squadra e portare i risultati. Alla Juventus, al di là di qualsiasi discorso, bisogna vincere. Adesso l’Inter è più forte, ma la Juve lotterà fino alla fine. E tra le prime quattro, occhio anche al Napoli di Conte che non avrà gli impegni europei”.