Savona: “Inizio alla Juventus travolgente, sono felice. Thiago Motta ti mette a tuo agio”

Nicolò Savona è uno dei debuttanti che tanto sta facendo bene con Thiago Motta, e il difensore vuole continuare così anche in Under 21, visto che nelle prossime ore sarà impegnato con la squadra di Nunziata.

Savona: “La maglia azzurra è qualcosa di magico”

Sull’inizio di stagione: “Travolgente. Sono molto contento e felice di questa convocazione, è la prima e spero ce ne siano altre. Sto vivendo emozioni molto forti, sono più che felice. Ho ricevuto la chiamata prima ancora del debutto allo Stadium: step by step, ho pensato prima alla partita della Juventus, poi alla maglia azzurra”.

Sulla fama: “E’ comunque una bella cosa quando sei in giro e ti chiedono una foto. Mi ricordo quando da piccolino ero io a chiedere le foto e adesso sto iniziando io a entrare in questo mondo. Mi metto a totale disposizione delle persone”.

Come sei fuori dal campo? “Sono un ragazzo tranquillissimo, esco con i miei amici, con i miei compagni. Sto a casa, studio, frequento l’università online. Studio Sport Management e in futuro mi piacerebbe avere più porte aperte. Mantenere la testa allenata al di fuori del campo aiuta molto: riuscire a focalizzarsi e a concentrarsi su determinati aspetti o diverse situazioni da quelle che trovi in campo aiuta a livello di concentrazione”.

Sull’Under 21: “Sono ragazzi che conoscevo avendoci giocato contro o insieme. C’è grande orgoglio, la maglia azzurra è qualcosa di unico. Turicchia è quello che conosco meglio, ma avrò da apprendere da chiunque”.

E per finire sulla Juventus: “Locatelli, Danilo, Gatti, Bremer: sono in tanti ad aiutarmi. Motta, invece, mi dice di essere sciolto e di giocare senza pensieri, facendo quello che si è sempre fatto. Questa è una cosa che ti mette a tuo agio, non crea pressioni”.