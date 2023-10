Adrien Rabiot ha, nelle ultime due stagioni, smentito tutti i commenti negativi che gli erano stati fatti nelle stagioni precedenti, diventando ormai il perno del controcampo della Juventus, club col quale ha rinnovato per una sola stagione lo scorso anno, ma da entrambe le parti sembra esserci la volontà di continuare insieme ancora per qualche stagione.

“È una sfida conquistare lo scudetto, sono felice di evolvermi lì perché mi piacciono le sfide.”

Il calciatore francese ha recentemente rilasciato un intervista per RMC Sport, in cui ha parlato di come si è evoluto il calcio italiano dal suo arrivo e del suo ruolo nella Juventus e nella Nazionale Francese. Di seguito le sue dichiarazioni:

Come si è evoluto il calcio italiano da quando sei alla Juve?

“Da diverse stagioni, dopo il Covid, c’è stata una rinascita. È un campionato che attira buoni giocatori da qualsiasi parte. Ci sono l’Inter, il Milan, la Juve, le romane, l’Atalanta, il Napoli: tutte squadre che lottano per i quattro posti Champions. È una sfida conquistare lo scudetto, sono felice di evolvermi lì perché mi piacciono le sfide. Più giocatori bravi ci sono, più è complicato, più amo giocare”.

Quali sono le differenza tra Francia e Italia?

“Alla Juve sono più propenso alla fase offensiva. L’allenatore mi chiede di proiettarmi in avanti per cercare la rete. Insiste su questo punto. In Nazionale sono più nel cuore del gioco, più propenso a proteggere la difesa. Sono ruoli che posso fare, che conosco bene e che si addicono a me”.