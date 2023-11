Siamo alla vigilia dell’anticipo della 14ª giornata che vede contrapposte Monza e Juventus all’U-Power Stadium. I bianconeri dovranno cercare di tornare alla vittoria dopo il pareggio con l’Inter e per sua fortuna potrà contare su una pedina fondamentale per l’assetto difensivo dei bianconeri.

Il capitano torna a disposizione

Il capitano della Juventus, Danilo, sarà convocabile da Allegri per la trasferta insidiosa di Monza. Dopo oltre un mese, il brasiliano mette alle spalle l’infortunio muscolare e tornerà in campo per aiutare i suoi compagni nella rincorsa all’Inter.