Dopo essersi già sfidate sul campo, Juventus e Milan sono pronte a duellare anche sul mercato per assicurarsi le prestazioni di un centrocampista che al momento è la rivelazione dalla Serie A.

Ferguson nel mirino di Milan e Juventus: per ora il Bologna resiste

Mentre i rossoneri lo seguivano già da tempo, i bianconeri sembrano averlo messo nel mirino da poco. Parliamo di Lewis Ferguson centrocampista del Bologna di Thiago Motta. Come scrive “Tutto Sport”, lo scozzese sarebbe il profilo adatto per la vecchia signora, che però ha anche le alternative: De Paul e Fabian Ruiz. Al momento però resta difficile pensare che il Bologna che fin qui stava facendo un ottimo campionato si privi del calciatore nella sessione invernale del calciomercato, anche se sembra che i bianconeri abbiano già avuto un contatto con l’agente. Attenzione però anche alle squadre della Premier, in particolare al Fulham e al Nottingham Forest.