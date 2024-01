Juventus, report sull’allenamento: Chiesa in gruppo. Ancora lavoro a parte per Rabiot

Dopo la vittoria contro il Frosinone la Juventus è tornata ad allenarsi con Allegri che spera per la gara contro il Sassuolo di martedì nei rientri di Chiesa e Rabiot. Il calciatore ex Fiorentina quest’oggi ha lavorato parzialmente in gruppo mentre ha svolto ancora lavoro a parte Adrien Rabiot, che però potrebbe tornare convocabile già per la sfida contro la squadra di Dionisi.