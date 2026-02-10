Juventus, rinnovi in arrivo: McKennie in lista. Le parole di Ottolini

La Juventus, con il neo ds, Marco Ottolini, ha messo in chiaro quali sono i prossimi obiettivi della Vecchia Signora. Adesso che il mercato invernale ha chiuso i battenti, si passa ai rinnovi. La Madama non ha alcuna intenzione di perdere Weston McKennie e farlo diventare un ricco parametro zero per altre società.

Juventus, tra i rinnovi c’è anche McKennie

Il diesse della Juve, Marco Ottolini, ha fatto il punto sulla stagione bianconera, partendo dal mercato e da alcuni rinnovi pesanti. Le sue parole: “Finito il mercato poi si affrontano anche i temi dei rinnovi ed è quello che stiamo facendo. Siamo molto contenti di quello di Yildiz, riguardo a McKennie stiamo procedendo con i colloqui, mentre per il mister, siamo veramente contenti di quello che sta facendo, ci sederemo con lui nelle prossime settimane”.

La Juventus lavorava sul mercato per un nuovo attaccante, che alla fine dei conti non è arrivato. Al riguardo, Ottolini, ha dichiarato: “Avevamo dei paletti da rispettare, se ci fossero state le condizioni giuste avremmo fatto. Così non è stato per vari motivi, siamo contenti e fiduciosi nei giocatori che abbiamo”.

Un ultima parola anche per il derby d’Italia in arrivo sabato sera, sul bigl match, il diesse ha detto: “I risultati a volte vengono, altre meno, ma siamo estremamente contenti di come si sta esprimendo la squadra e dobbiamo andare avanti convinti di quello che stiamo facendo”. Poi spazio alla Champions: “Per noi l’obiettivo dei primi quattro posti è estremamente importante, poi ci concentreremo su Istanbul, sperando di passare il turno”.