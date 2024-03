Rinnovo Szczesny o nuovo portiere in vista del futuro? La Juventus dovrà valutare attentamente i piani per la prossima stagione. Szczesny, come noto, andrà in scadenza contrattuale il prossimo giugno 2025, e attualmente guadagna 6,5 milioni di euro

La Juventus aveva bisogno di un leader, Wojciech Szczesny, sembra essere la persona giusta. Capace di gestire con personalità i momenti difficili, di tenere i polsi fermi e non farsi trasportare dalle emozioni. Il portiere è in scadenza e la Juve è pronta al rinnovo.

Juventus, rinnovo in vista per il portiere

Giuntoli sarebbe pronto a blindare il portiere polacco offrendo il rinnovo, e spalmando il nuovo contratto su due-tre anni. Szczesny, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe accettare la proposta bianconera e proseguire il suo futuro a Torino.

Il futuro in bianconero del nuovo eroe della Polonia dovrebbe prevedere un aumento, visto che l’attuale contratto è da 6,5 milioni netti a campionato. La scadenza è prevista al termine della prossima stagione, dunque giugno 2025, ma esiste la doppia volontà di trovare una nuova intesa in grado di ammortizzare il costo del suo ingaggio in più anni. Szczesny potrebbe firmare un nuovo accordo con la Vecchia Signora, un biennale da circa 3 milioni di euro a stagione. Attualmente non esiste nessuna conferma ufficiale, ma la dovrebbe essere questa la cifra del nuovo accordo. Detto questo, occhio anche al possibile piano B, con Di Gregorio e Carnesecchi prime soluzioni per il dopo Szczesny.