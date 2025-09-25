Una nuova Juventus con una nuova rivoluzione in atto quella che in questi giorni sta mettendo in atto John Elkann. Il maggior azionista del club bianconero tramite Exor è pronto a chiudere un grosso capitolo della storia bianconera. L’erede dell’Avvocato ha continuato e continuerà anche in questo cda a riempire le casse della Vecchia Signora con aumenti di capitale e rimpiazzare gli uomini di fiducia con quelli legati al mondo del pallone in dirigenza.

Juventus, cambi nella dirigenza

Il primo grande cambiamento messo in atto è stato quello di sostituire Cristiano Giuntoli con Damien Comolli. L’ex dirigente del Tolosa, 52 anni, è passato alla Juve accettando il ruolo di Direttore Generale, ma sarà promosso ad amministratore delegato al posto di Maurizio Scanavino. Quest’ultimo non è ancora certo del suo futuro in bianconero, ma la fiducia nel suo lavoro è così forte che potrebbe essergli affidata l’area corporate.

Giorgio Chiellini, grande ex giocatore della Juventus, continua nella sua scalata, attualmente è stato promosso a capo delle strategie, ed entrerà nel cda. Infine il presidente. Non c’è ancora nessuna certezza le candidature forti sono per Alessandro Del Piero e Michel Platini.