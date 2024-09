Juventus-Roma, le scelte di Thiago Motta e De Rossi

La Juventus ospita la Roma allo Stadium per definire la propria dimensione e confermare quanto di buono ha fatto vedere fin qui anche contro un’avversaria di livello superiore. La Roma di De Rossi cerca sé stessa dopo un inizio zoppicante. Entrambe escono da un mercato importantissimo, chiuso col botto dalla Roma negli ultimi giorni. Già convocati da entrambe le parti tutti i nuovi. Indisponibili per la Juventus Weah, Adzic, Thuram e Milik. Thiago Motta verso la conferma dell’11 che ha affrontato il Verona, De Rossi pensa subito a Saelemaekers titolare per trovare quell’equilibrio che è mancato nelle prime due giornate.

Juventus-Roma, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, Saelemaekers; Dybala, Dovbyk. All. De Rossi