Juventus Roma, risultato, tabellino e highlights (2-0) | VIDEO

Tutto quello che è successo tra Juventus e Roma

Juventus Roma

La Juve trascinata da Cristiano Ronaldo supera 2-0 la Roma allo Stadium, la scavalca in classifica al terzo posto e si porta a 5 punti dalla vetta con una partita in meno. Decidono il gol del portoghese, che festeggia cosi’ il 36mo compleanno celebrato ieri, e l’autorete di Ibanez nella ripresa nel tentativo di evitare il tap-in dello stesso Ronaldo.

Il primo tempo e’ equilibrato. La Roma parte meglio, si avvicina un paio di volte alla porta di Szczesny, ma al 12′ passa la Juve: Sandro dalla sinistra serve in area Morata che da’ all’indietro a Cristiano Ronaldo, sinistro preciso e non velocissimo che si infila nell’angolo basso. Il copione della partita non cambia: i bianconeri fanno giocare la Roma, si difendono bassi e ripartono. Al 21′ un destro al volo di Cristante sfiora l’incrocio dei pali, un minuto dopo e’ la Juve ad andare vicina al 2-0 con il tiro del solito Ronaldo, deviato da Kumbulla, che picchia sulla parte interna della traversa e cade pochi centimetri fuori dalla linea di porta. Al 27′ occasione Roma: sull’angolo dalla sinistra di Veretout, arriva in corsa Mancini che da pochi passi calcia male al volo e spedisce il pallone 5-6 mt a lato alla destra di Szczesny Al 41′ ancora Ronaldo in diagonale, stavolta Pau Lopez e’ pronto a respingere.

Juventus Roma 2-0 Tabellino e Highlights

Reti: 13′ Cristiano Ronaldo, 70′ Ibanez aut.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci (85′ Demiral), Chiellini, Alex Sandro (85′ De Ligt; Chiesa (82′ Bernardeschi), Arthur, Rabiot, McKennie (64′ Cuadrado); Morata (64′ Kulusevski), Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Peeters.

Roma (3-5-1-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp (76′ Bruno Peres), Cristante (62′ Perez), Villar (62′ Diawara), Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan; Borja Mayoral (62′ Dzeko). All. Fonseca. A disp. Peres, Pastore, Ciervo, Santon, Fuzato, Calafiori, Mirante

Arbitro: Orsato di Schio

Ammoniti: 35′ Mancini, 37′ Arthur, 54′ Kumbulla, 61′ Ronaldo