Juventus, Rugani in partenza: piace in Serie A e in Arabia Saudita

Juventus, per Rugani futuro incerto nonostante il rinnovo

Daniele Rugani sembra essere destinato a partire. Secondo Calciomercato.it nonostante il rinnovo il difensore potrebbe lasciare la Juventus, viste le voci di mercato. Su di lui molti estimatori in Serie A che lo vorrebbero magari titolare, ma anche all’estero su tutti l’interessamento dell’Ajax. Non mancano anche le lusinghe dell’Arabia Saudita che sicuramente proporrebbe un ingaggio importante al difensore bianconero. Il suo futuro alla Juventus è certamente in bilico in attesa di sviluppi.