Juventus-Sassuolo, le scelte di Allegri e Dionisi | Le formazioni

Recupera Rabiot, pronto a completare il centrocampo con Locatelli e Miretti. Fasce affidate a Cambiaso, sulla destra, e Kostic, sulla sinistra. Convocato Chiesa, che partirà dalla panchina; attacco a due con Vlahovic accanto a Yildiz. Difesa a tre con Danilo, Bremer e Rugani. Tra i pali c’è Szczesny.

Dionisi opta per la linea difensiva a quattro con Tressoldi, preferito a Ferrari, insieme a Erlic come centrali, supportati da Pedersen e Viti sulle corsie laterali. Mediana affidata a Boloca e Matheus Henrique, alle spalle di Berardi, Thorstvedt e Laurienté sulla trequarti. In avanti il solo Pinamonti. In porta: Consigli.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Tressoldi, Viti; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.