Juventus, secondo colpo a centrocampo in caso di cessione importante | La situazione

Il centrocampo della Juventus potrebbe essere trasformato dalla prossima stagione. Infatti oltre all’obiettivo principale che rimane Koopmeiners, secondo La Gazzetta dello Sport i bianconeri stanno preparando un secondo colpo nello stesso reparto. La Vecchia Signora infatti vuole farsi trovare pronta nel caso uno dei suoi titolari dovesse andarsene in estate.

Possibile cessione nel centrocampo della Juventus

La situazione dei tre centrocampisti titolari della Juventus non è ben definita, e non è da escludere che qualcuno possa partire nella prossima finestra di mercato. Adrien Rabiot ha il contratto in scadenza a giugno e ha rinviato la decisione a fine campionato, Weston McKennie ha il contratto fino a giugno 2025, ma al momento non è in procinto di rinnovare con i bianconeri, e Manuel Locatelli, nonostante il contratto fino al 2028,ha molti estimatori all’estero, specialmente in Premier League. Uno dei club più interessati al centrocampista italiano è il Brighton di Roberto De Zerbi. Come detto, se uno di questi tre partisse la Juventus ha intenzione di piazzare un secondo colpo in mezzo al campo.