Juventus, sfumato Todibo ecco le 4 alternative per la difesa

Il difensore del Nizza Todibo ormai passato al West Ham per 40 milioni di euro, è sfumato per i bianconeri. Non è stata accettata l’offerta di prestito con obbligo di riscatto come riferisce Tuttomercatoweb.com. La Juventus ora dovrà cercare un’alternativa, con 4 profili che Giuntoli e la dirigenza stanno seguendo.

Juventus, Lacroix e Lenglet i nomi nuovi per la difesa

Il primo nome è quello di Sutalo difensore centrale dell’Ajax, sul quale potrebbe rientrare nell’operazione Rugani. Il Corriere dello Sport riporta altri tre nomi come Kiwior già allenato da Thiago Motta allo Spezia, Lacroix del Wolfsburg, e Lenglet del Barcellona. L’operazione dovrà comunque essere considerata tramite un prestito oneroso con obbligo di riscatto.