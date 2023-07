Juventus, si complica il ritorno di Pogba in campo | Ecco quando rientrerà

Le speranze di rivedere Paul Pogba presto in campo con la maglia della Juventus sembrano svanire sempre di più. È passato oltre un anno dalla sua lesione al menisco esterno del ginocchio destro, avvenuta durante la tournée negli USA della scorsa estate, ma purtroppo la situazione non sembra migliorare.

Juventus, complicato che Pogba torni presto sul campi da gioco

L’operazione subita e i problemi fisici successivi hanno contribuito a compromettere la sua forma fisica, mettendo a rischio non solo la sua partecipazione alla tournée negli Stati Uniti dell’estate corrente, ma anche l’inizio della prossima stagione. Nonostante il numero dieci bianconero sia tornato dalle vacanze in anticipo per lavorare sulla sua riabilitazione, continua a svolgere allenamenti personalizzati che potrebbero influenzare negativamente la sua presenza in campo.