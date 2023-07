Calciomercato Juventus, Lukaku temporeggia: vuole vestire bianconero

La questione Lukaku è destinata a durare ancora tanto. Dopo il caos con l’Inter, l’attaccante belga ha fatto intendere, attraverso dei post sui social, di essere infastidito dalle gestione di questa trattativa. La cosa certa è che Lukaku non voglia restare a Londra ma gli piacerebbe molto tornare in Italia.

Lukaku-Juve, dipende da Vlahovic

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, l’ex Inter non aspetterà in eterno una mossa della Juve ma ha deciso, comunque, di temporeggiare perché il suo desiderio è essere allenato da un vincente come Allegri. Tutto, però, dipende dalla cessione di Vlahovic, sul quale ancora non si è mosso nulla di concreto a livello di offerte.