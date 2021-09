Juventus, si lavora al rinnovo del fuoriclasse argentino

Il club di Agnelli è a lavoro per prolungare il contratto dell’attaccante argentino, tornato im prescindile dopo la partita di ieri con il Malmoe.

Nonostante un brutto inizio di campionato Massimiliano Allegri ha una certezza in più, si chiama Paulo Dybala. Il calciatore ex Palermo sta tornando ai vecchi tempi di una volta come quando grazie alle sue giocate regalava gol e assist ai primi inizi al Palermo e poi alla Juventus, mettendo a segno 73 reti in 183 partite.

Nel post gara di ieri, dopo la bella prestazione con il Malmoe il giocatore ha ribadito di voler rimanere alla Juventus prolungando il contratto che scadrà nel 2022 e presumibilmente si troverà un accordo che accontenti tutti, a cominciare dall’argentino.

Dybala: “Rinnovo con la Juve? Stiamo parlando”

Queste le parole di ieri del fuoriclasse argentino: “Poteva essere una serata molto delicata? Sicuramente, lo sapevamo, venivamo da partite belle, i risultati non ci accompagnavano, però sappiamo che questa è un’altra competizione, sapevamo quello che dovevamo fare, lo abbiamo fatto, abbiamo giocato con serenità, da grande squadra, e adesso dobbiamo continuare su questa strada”.

E poi ancora: “Non segnavo in Champions da 10 mesi? Non lo sapevo, però sono contento di segnare, mi aiuta tanto per la testa, per giocare tranquillo, per giocare con serenità, per aiutare la squadra e oggi abbiamo vinto, quindi sono molto contento. Rinnovo? Io cerco di dare sempre il massimo, le parti stanno parlando, c’è grande attesa da parte di tutti, speriamo con un finale bello per tutti” ha aggiunto l’argentino.

Anche Nedved si è detto fiducioso sulla chiusura della trattativa, confermando quanto detto anche da Dybala. Si sta lavorando sulle cifre economiche con la firma che secondo ‘Tuttojuve’ può arrivare già prima della sfida contro il Milan valida per la quarta giornata di Serie A.