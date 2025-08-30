Juventus, spunta un nuovo nome: Comolli a lavoro per Mazraoui

La Juventus presto potrebbe fare cassa con Nico Gonzalez che non vuole più restare alla Continassa e avrebbe intenzione di accettare la corte dell’Atletico Madrid. A Torino l’ex Fiorentina ha solo un ruolo di laterale che gli chiede Igor Tudor. Con l’addio a Gonzalez, la Juve avrebbe risorse economiche e spazio in rosa per un nuovo giocatore.

Juventus, a lavoro per Molina o Mazraoui

Comolli è in trattativa con il club spagnolo da circa una decina di giorni, e nelle ultime ore è diventata sempre più calda il possibile passaggio di Nico Gonzalez all’Atletico. Trovare una quadra a livello economico comunque non è facile, motivo per cui il dirigente bianconero Damien Comolli è tornato alla carica con un’idea già solida: quella di uno scambio con Nahuel Molina. Non semplice, ma non impossibile.

L’alternativa a Molina ha già un nome: Noussair Mazraoui, 27enne del Manchester United. Il marocchino cresciuto nell’Ajax è nato a Leiderdorp ed è in possesso anche del passaporto olandese. Potrebbe fare al caso della Vecchia Signora anche per questo punto di vista. Infatti a Torino c’è soltanto uno slot “extra Ue” libero dopo l’ingaggio dello svincolato canadese Jonathan David. Ore decisive le prossime per capire chi arriverà alla Continassa.