Un’uscita dopo l’altra. Dopo l’uscita dalla Champions League, la Juventus di Thiago Motta esce anche dalla Coppa Italia contro l’Empoli. Ed è proprio ieri sera la Juve ha decretato il fallimento di una stagione intera, la prima di Thiago Motta.

Juventus, non solo Thiago Motta, responsabilità anche di Giuntoli

Facendosi eliminare dall’Empoli ai calci di rigore nei quarti di finale di Coppa Italia, giocando per più di un’ora senza entusiasmo, senza concentrazione, né determinazione, la Juve è stata eliminata dalla Coppa. Tutto svanito in una sequenza di prestazioni confuse quanto le scelte del suo tecnico, sicuramente non l’unico a fallire in questa sragione. Ora che il fondo è stato toccato, la sconfitta contro l’Empoli ne è la prova, anche lo stesso Thiago Motta lo ha ammesso. Le sue riflessioni sono obbligatorie per l’immediato e per il futuro. Adesso l’ultimo obiettivo della stagione è quello di qualificarsi alla prossima Champions League, arrivare tra le prime quattro in classifica.

Non centrare nemmeno un posto nella prossima Champions League non è scenario accettabile perché trasformerebbe tutto in un fallimento totale, anche a livello economico, perché il progetto della stagione in corso è costato alla proprietà centinaia di milioni di euro. Non solo Thiago Motta, sarà giusto aprire altre riflessioni, perché non solo solo gli errori del tecnico ad aver fallito, anche le strategie di mercato sono state confuse. Nel calderone ci va anche Giuntoli.