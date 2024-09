Juventus, su Cabal l’ombra del Manchester United | Pronta l’offerta?

Juan Cabal è uno dei tanti calciatori della Juventus che sta rubando l’occhio grazie anche al lavoro di Thiago Motta coi giovani, vedi Savona, Mbangula.

La Juventus fissa il prezzo: per Cabal servono 30 milioni

Il Manchester United, che ha già fatto spesa in Italia in questi anni, è uno dei tanti club che ha messo gli occhi sull’ex Hellas Verona, consapevoli della forza del terzino che si è ben comportato in queste 3 partite. Il club bianconero per far partire il calciatore chiede però almeno 30 milioni di euro.