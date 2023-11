Secondo quanto riporta Sky Sport, l’esterno statunitense Timothy Weah ha avuto una ricaduta dell’infortunio alla coscia destra e non sarà dunque a disposizioni per il big match di domenica sera tra Juventus e Inter. Secondo quanto filtra però, il calciatore dovrebbe restare ai box per altri 20 giorni.

Juventus, Allegri è in emergenza in vista dell’Inter

Il giocatore americano in mattinata ha effettuato i test che hanno confermato il suo stop, dunque per Massimiliano Allegri si tratta di un problema in più, dato che sperava di averlo a disposizione per la gara contro l’Inter. Purtroppo per lui non sarà così e in attesa di valutare gli altri acciaccati, il tecnico della Juventus non avrà vita facile per preparare il derby d’Italia.