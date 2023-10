Altri problemi in vista per la Juventus di Massimiliano Allegri; questa volta si tratta di Timothy Weah. Il centrocampista ha riportato, infatti, un infortunio nella gara contro l’Hellas Verona e non potrà esserci nella partita di domenica con la Fiorentina. Weah, il quale, stando agli esami a cui si è sottoposto lunedì mattina, si sarebbe procurato una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra, e da quanto è stato reso noto da Tuttosport, sarà costretto a rinunciare alle prossime due partite, rispettivamente con la Fiorentina e con il Cagliari. Si prevede per il giovane esterno uno stop di un mese.

Juventus, toccherà ancora a Sarri

Davanti a questo imprevisto per Allegri e la squadra, si ha comunque la speranza di rivedere il giocatore figlio d’arte nell’impegnativa gara il 26 novembre con l’Inter. Nel frattempo, i bianconeri faranno affidamento su Andrea Cambiaso, il quale si è rivelato decisivo proprio contro il Verona, adottando il modulo 4-3-3 e sfruttando, non avendo altri esterni desti, anche Weston McKennie, il quale ha già ricoperto la posizione di esterno, compagno di squadra di Weah anche con la propria nazionale. Il centrocampo in questo momento presenta diversi problemi per la Juventus, viste le assenze di Fagioli, di Pogba e di Danilo.