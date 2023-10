La Juventus affronterà la Fiorentina nel prossimo turno di Serie A. Resta in dubbio la presenza del grande ex Chiesa dal primo minuto.

Nel dettaglio

Chi pensava che la Juventus non sarebbe stata una delle pretendenti allo scudetto si sbagliava. Il dna bianconero impone di lottare sempre su ogni fronte. Soprattutto quest’anno che, senza l’Europa, il campionato è diventato il principale obiettivo. La posizione in classifica, immediatamente dietro l’Inter, è favorevole e la trasferta di Firenze sarà un ottimo banco di prova per i ragazzi di Allegri.

Federico Chiesa è pronto a tornare in campo, dopo un periodo di problemi fisici che hanno fatto preoccupare e non poco l’ambiente. Come scrive La Stampa, tra l’altro, se dovesse scendere in campo, sarebbe per lui la prima partita da ex a Firenze.

La Juventus ha ritrovato Chiesa, ora Vlahovic deve ritrovare il gol. In coppia i due erano partiti benissimo a inizio stagione. Ora, tra acciacchi fisici e momenti no, bisogna riconquistare la fiducia e la migliore forma possibile. E quale migliore occasione, se non sbloccarsi nel campo che li ha lanciati? Allora, occhio al gol dell’ex.