Juventus, terminate le visite mediche: Conceiçao è un calciatore bianconero

Juventus, concluse le visite di Conceiçao

Dopo Nico Gonzalez, la Juventus rinforza ulteriormente le fasce con l’arrivo di Francisco Conceiçao. Il portoghese, sbarcato a Torino nella tarda serata di ieri, ha completato le visite mediche nella mattinata odierna, propedeutiche alla firma del contratto, ed è pronto ad avviare la propria avventura in maglia bianconera. Il calciatore costerà alle casse del club torinese una cifra intorno ai 10 milioni per un prestito secco – 7 più 3 di bonus – in attesa della clausola di 30 milioni, in vigore dalla prossima stagione.